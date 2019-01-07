Çanakkale'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Kocaköy
köyü sahiline operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afgan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.