Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik unsurları, Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü sahilinden, bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.
"TCSG 109" Bot Komutanlığınca söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erbil'deki hain saldırıda terörist, diplomat Osman Köse'nin çantasını alıp kaçmış Son dakika! Üsküdar'da iki metrobüs kaza yaptı: 10 yaralı var Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:59:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]