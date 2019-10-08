Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

35 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.


Yasa dışı geçişleri önleme amaçlı yolda uygulama gerçekleştiren ve ihbarları değerlendiren Ezine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mecidiye köyünde park halindeki kapalı kasa kamyoneti aradı.


Kapalı kasa kamyonette aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.


Düzensiz göçmenler, Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Jandarma tarafından araç sahibi N.E. hakkında da işlem başlatıldı.

Afganistan, Çanakkale, Jandarma, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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