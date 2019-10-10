Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Semadirek Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:42 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Semadirek Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.
Kapalı kasa kamyoneti takibe alan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni yakaladı ve sürücü E.G'yi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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