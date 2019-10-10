Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Semadirek Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Semadirek Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

Kapalı kasa kamyoneti takibe alan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni yakaladı ve sürücü E.G'yi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunanistan, Afganistan, Çanakkale, Eceabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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