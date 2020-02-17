Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları havadan kontrol çalışmaları kapsamında bir grubun lastik botla Ayvacık sahilinden denize açıldığını tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 28'i Afganistan, 10'u Angola uyruklu 38 kişi yakalanarak kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakolunda işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:52 Kaynak: AA
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