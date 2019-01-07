Çanakkale'de 38 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak isteyen Afganistan
uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kocaköy
köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:03 Kaynak: DHA
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