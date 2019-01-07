Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 38 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 38 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 38 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:03 Kaynak: DHA

Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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