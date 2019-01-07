Çanakkale'de 38 Mülteci Yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 38 mülteci yakalandı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli adasına geçmek isteyen 38 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı tedbirlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Kocaköy
köyü sahilinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 38 mülteci yakalandı. Göçmenler Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:02 Kaynak: İHA
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