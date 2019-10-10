Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 38 mülteci yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 38 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 38 mülteci yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, akşam saatlerinden sabaha kadar 1 kapalı kasa kamyoneti takip eden jandarma ekipleri, 1 şüpheli organizatör ile 38 yabancı uyruklu mülteciyi yakaladı.

Çanakkale'de 38 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, akşam saatlerinden sabaha kadar 1 kapalı kasa kamyoneti takip eden jandarma ekipleri, 1 şüpheli organizatör ile 38 yabancı uyruklu mülteciyi yakaladı.


Kamyoneti takibe alan Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Semadirek adasına çıkış yapmak için hazırlık yapan 38 mülteciyle birlikte bu mültecileri araziye kamyonetle bırakan 1 şüpheli şahsı takibe alarak yakaladı. Mülteciler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, kamyonet sürücüsü şüpheli E.G. ise gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, Eceabat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:47 Kaynak: İHA
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