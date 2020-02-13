Çanakkale'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

6 saat önce

ÇANAKKALE'DE, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 380 bin gümrük kaçağı sigara makaronu ele geçirildi.

Çanakkale'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, System.String[]

ÇANAKKALE'DE, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 380 bin gümrük kaçağı sigara makaronu ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Lapseki ilçesinde 16 AEG 082 ve 16 YCA 42 plakalı otomobillerde arama yapıldı. 16 AEG 082 plakalı otomobilde yapılan aramalarda bin 900 mavi kutu içerisinde toplam 380 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.Olayla ilgili şüpheliler R.Y. ve A.Y. polis tarafından gözaltına alındı.


Çanakkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı
Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale! "Üç kritik hata ölümleri artırdı" Beylikdüzü'nde sokak ortasında genç adama kurşun yağmuru Kağıthane'de tacizci olduğu iddia edilen şahsa meydan dayağı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:22:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de 380 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]