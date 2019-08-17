Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 39 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 39 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bektaş köyü Sivrice Koyu sahilindeki ağaçlık alanda Suriye ve Afganistan uyruklu bir grubun bulunduğunu belirledi.
Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 39 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:51 Kaynak: AA
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