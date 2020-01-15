Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde yapılan teknik takip sonucu bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

Ayvacık açıklarında yapılan operasyonda, lastik bottaki Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen bot, bot motoru ve 39 can yeleğine de el konuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.