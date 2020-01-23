Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı köyü Kuruçeşme mevkisinde yabancı bir grubun olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, zeytinlikte 4'ü Senegal, 5'i Kongo ve 30'u Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu
Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 19:42:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]