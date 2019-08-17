Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
'de 39 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Bektaş köyü Sivrice
Koyu sahilinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye
ve Afganistan
uyruklu 39 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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