Çanakkale'de 39 Kaçak Yakalandı
17 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 39 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan
uyruklu 39 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kuzey Ege
'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, sabaha karşı Ayvacık ilçesinin Kadırga koyu açıklarında bir grup kaçağın lastik botla Midilli Adası'na doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 109 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta durdurulan botta, 18'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 39 kaçak yakalandı. Küçükkuyu
beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:31 Kaynak: DHA
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