Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 39 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'de 39 Mülteci Yakalandı

50 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 39 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 39 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 39 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri Ayvacık Kadırga koyu mevkii açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik "TCSG 109" Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda 18'i çocuk 10'u da kadın olmak üzere Afganistan uyruklu 39 mülteci yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen mültecilere battaniye, eşofman, mont, gıda paketi ve su dağıtımı yapıldı. Mülteciler ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:40 Kaynak: İHA

Ayvacık, Çanakkale, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Romanya, Uluslararası Karasularında Avlanan Türk Balıkçılarına Ateş Açtı: 3 Yaralı Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı

1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu ile Pazarcının Diyaloğu Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:30:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 39 Mülteci Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]