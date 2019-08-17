Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 39 mülteci yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:58 Kaynak: İHA
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli adasına gitmek isteyen 39 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Bektaş köyü Sivrice
Koyu sahilindeki ağaçlık alanda bir grup mülteci olduğunu belirledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 39 mülteci yakaladı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Behramkale Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
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