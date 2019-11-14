Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı

7 saat önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 39 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 39 mülteci yakalandı.

Önceki gün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olayında toplam 39 yabancı uyruklu mülteci ve 1 organizatör yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 1 minibüs ve 39 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan 39 mülteci işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adli makamların talimatı gereği minibüs ve can yelekleri yed-i emin otoparkına götürüldü. Adli makamların talimatı ile M.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

(İpek Güney/İHA)

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
Zabıta ekipleri bebekli dilencilere para cezası kesti Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu Beyazlatmak istediği 32 dişini kaybetti, 'delirten hastalığa' yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:25:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]