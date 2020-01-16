Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 39 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 39 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olayında toplam 39 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Meydana gelen olayda ayrıca; 1 adet bot, 1 adet bot motoru ve 39 adet can yeleği ele geçirildi.


Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ele geçirilen malzemeler ise Yediemin Otoparkına bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı
Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti Uzman isimden korkutan uyarı: Avustralya'daki yangınlar hava sıcaklığını düşürebilir

Son Dakika Haberleri
17:04 Viyana "2020 Uluslararası Turizm Fuarı" açıldı - Son Dakika Haber
17:04 Tel Abyad'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika Haber
17:03 Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika Haber
17:01 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika Haber
16:56 YPG Azez'de füze ve topçu saldırısı düzenledi: 3 yaralı - Son Dakika Haber
16:40 YouTuber'dan tepki çeken video! Binlerce kağıt havluyu böyle israf etti - Son Dakika Haber
16:25 Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 17:10:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]