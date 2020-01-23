Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitme hazırlığı yapan 39 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitme hazırlığı yapan 39 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Korubaşı köyü Kuruçeşme mevkiindeki ağaçlık alanlarda saklanan Kongo, Senegal ve Afganistan uyruklu 39 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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