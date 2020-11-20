Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek - Son Dakika

Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek

20.11.2020 15:49
Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek, System.String[]

ÇANAKKALE'de, 39 okulun hizmet binaları için yıkım, 33 okulun hizmet binaları için ise güçlendirme kararı verildi.

ÇANAKKALE'de, 39 okulun hizmet binaları için yıkım, 33 okulun hizmet binaları için ise güçlendirme kararı verildi.

Kentte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son yaptırılan deprem soruşturmaları sonucu 39 okulun hizmet binaları için yıkım, 33 okulun hizmet binaları için de güçlendirme kararı verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretim açısından tehlike arz eden ve yıkılması gereken binalar ivedilikle boşaltılmış; öğrencilerimiz güvenli alanlara taşınmıştır. Akabinde söz konusu binaların yıkımları gerçekleştirilmiş ve yıkılan binalarımızın yerine yenilerinin yapılması için proje çalışmalarına vakit geçirilmeden başlanmıştır. Bu binalarımızın yapımlarına en yakın zamanda başlanacaktır" denildi.


Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek
Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek
Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek
Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek

milli eğitim bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 39 okul yıkılacak, 33 bina güçlendirilecek - Son Dakika


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