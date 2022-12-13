Çanakkale Valisi İlhami Aktaş , AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla ilgili ihbar almadıklarını, AFAD ekiplerinin depremin hissedildiği bölgede tarama faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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