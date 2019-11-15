Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'de 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi

6 saat önce

Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen bir depoya yapılan operasyonda, toplam 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Çanakkale'de 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi, System.String[]

Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen bir depoya yapılan operasyonda, toplam 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi.


KOM ekipleri tarafından, Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Erenköy beldesindeki bir depoda binlerce litre kaçak içki saklandığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Yapılan operasyon sonucu depoda toplam 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirilirken, şüpheli V.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan V.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:16 Kaynak: İHA
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