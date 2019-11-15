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Çanakkale'de 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi
6 saat önce
Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen bir depoya yapılan operasyonda, toplam 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:16 Kaynak: İHA
Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen bir depoya yapılan operasyonda, toplam 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi.
KOM ekipleri tarafından, Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Erenköy beldesindeki bir depoda binlerce litre kaçak içki saklandığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Yapılan operasyon sonucu depoda toplam 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirilirken, şüpheli V.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan V.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
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