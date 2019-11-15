Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'de 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi

7 saat önce

ÇANAKKALE'de polisin depoya düzenlediği baskında, 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi.

Çanakkale'de 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi, System.String[]

ÇANAKKALE'de polisin depoya düzenlediği baskında, 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Erenköy'de şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin depoya düzenlediği baskında 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi. Şarapla ilgili V.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Erenköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:14 Kaynak: DHA
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