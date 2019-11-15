Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
Çanakkale'de 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi
7 saat önce
ÇANAKKALE'de polisin depoya düzenlediği baskında, 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:14 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'de polisin depoya düzenlediği baskında, 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Erenköy'de şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin depoya düzenlediği baskında 4 bin 100 litre sahte şarap ele geçirildi. Şarapla ilgili V.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tek plakayı iki minibüste kullanan kişiye 8 bin 960 lira ceza yazıldı 50 bin liraya kiralık katil tutup, 500 bin lira para almışlar İBB, Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesi için Fatih Kaymakanlığı'na yazı göndermedi Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır