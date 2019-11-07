Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
6 saat önce
ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÇanakkale'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alan Ercan Orhan, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alan Ercan Orhan, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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