Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

6 saat önce

ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÇanakkale'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alan Ercan Orhan, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı (2), System.String[]

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 4 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alan Ercan Orhan, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Gökhan Özkan, Çanakkale, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 07:05:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 4 gündür kayıp olan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]