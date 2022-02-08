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Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi

08.02.2022 21:25
Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi

ÇANAKKALE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 4 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi.

ÇANAKKALE'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 4 ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması ve buzlama tehlikesi nedeniyle Lapseki, Çan, Biga ve Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, taşımalı eğitim için bir günlük tatil kararı aldı. Dört ilçede, 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildi. Kentin yüksek kesimleri ise gün içerisinde yağan kar nedeniyle beyaza büründü.


Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi
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Çanakkale, Hisarcık, Lapseki, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
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