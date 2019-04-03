Çanakkale'de 4 Kaçak Göçmenin Öldüğü Tekne Faciasıyla İlgili 1 Kişi Tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, biri bebek 4 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasıyla ilgili gözaltına alınan Afganistan uyruklu M.I.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, biri bebek 4 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasıyla ilgili gözaltına alınan Afganistan uyruklu M.I.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ayvacık ilçesi Kadırgaburnu açıklarında 26 Mart günü saat 04.00 sıralarında yaşanan olayda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 4'ü İran, 11'i Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmenin bulunduğu fiber tekne battı. 11 kaçak göçmen sağ kurtarılırken, Sahil Güvenlik ekipleri, biri bebek, 3'ü kadın 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı.



Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan uyruklu M.I.H.'yi gözaltına aldı. Kaçak göçmenlerin tekneye binmesini organize ettiği iddia edilen M.I.H. jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği Ayvacık Adliyesi'nde tutuklanarak, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.



- Çanakkale

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