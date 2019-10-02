Çanakkale'de, 40 bin 'imar barışı' başvurusu

ÇANAKKALE Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce kent genelinde, 'İmar Barışı' kapsamında, 39 bin 898 yapı kayıt belgesi oluşturulduğu ve 148 milyon 770 bin 214 TL ödeme alındığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü'nden 'İmar Barışı' düzenlemesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 39 bin 898 yapı kayıt belgesi oluşturulduğu belirtilerek, "İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırarak vatandaşımızın imar sorunlarının çözülmesi hedeflenen İmar Barışı Yasası, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsamaktadır. 31.12.2017 tarihinden sonraki yapılar bu yasadan faydalanamamakta olup, yapılanlar kanuni cezai müeyyide ile muhatap olmaktadır. 01.10.2019 tarihi itibariyle İmar Barışı kapsamında İlimiz genelinde 39 bin 898 Yapı Kayıt Belgesi oluşturulmuş olup, 148 milyon 770 bin 213 lira 99 kuruş tutarında ödeme gerçekleştirilmiştir" denildi.

Kent genelinde yapılan başvurulardan 246 yapı kaydıyla ilgili iptal kararı alınırken, 378 belge iptal edildi, 804 yapı ise mühürlendi. Yıkım kararı alınan 473 yapıdan 18'inin de yıkım işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Turistik Küçükkuyu beldesinin de bağlı olduğu Ayvacık ilçesinde, 'İmar Barışı' başvuru sayısının, Çanakkale merkezi geçtiği kaydedildi. Kent merkezinde 5 bin 793 başvuru bulunurken, Ayvacık'ta 6 bin 95 başvuru olduğu belirtildi. Eceabat ilçesindeki başvuru sayısının ise 218 olduğu kaydedildi.