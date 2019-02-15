Çanakkale'de 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı
43 dakika önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 40 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığındaki 40 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler üzerine Çamkalabak köyü Kaşkaya mevkisinde 19, Işıklar köyü Dörtyol
mevkisinde de 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu oldukları belirlenen düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:46 Kaynak: AA
Bakanlık, Aylık Kirası 37 Bin Lira Olan Eğlence Konsol Sistemli Makam Aracı Kiraladı
Rus Sberbank, Denizbank'ı Yılın İlk Çeyreğinde Satmayı Planlıyor
Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti
Polisin Durdurduğu TIR'daki Tuvalet Kağıtlarının Arasından 33 Kaçak Göçmen Çıktı