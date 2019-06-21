Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 40 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Ahmetçe Köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş vaziyette bir grup göçmen tespit etti.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalanarak Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:48 Kaynak: AA
Jandarma, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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