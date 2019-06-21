Çanakkale'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:48 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Ahmetçe Köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş vaziyette bir grup göçmen tespit etti.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
ve İran
uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalanarak Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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