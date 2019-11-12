Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 40'ı çocuk, 84 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 40'ı çocuk, 84 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 40'ı çocuk, 84 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 40'i çocuk, 84 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 40'ı çocuk, 84 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 40'i çocuk, 84 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Operasyonda durdurulan harekat halindeki lastik botlar içinde 40'ı çocuk, 20'si kadın ve 24'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 84 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Afganistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:22 Kaynak: DHA
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