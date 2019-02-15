Çanakkale'de 40 Kaçak Yakalandı
34 dakika önce
ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 40 kaçak yakalandı.
ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Ayvacık
ilçesinden Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak isteyen 40 kaçak yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önceki gün Ayvacık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında bulunan kaçaklara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Çamkalabak köyü Kaşkaya mevkisi ile Yanık Tepe mevkisinde Kongo
uyruklu 19, merkez Işıklar köyü Dörtyol
mevkisinde Çan
karayolunda ise Afganistan
uyruklu 21 kaçak yakalandı.
Aralalarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kaçak işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:17 Kaynak: DHA
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