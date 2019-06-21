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Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan Afganistan ve İran uyruklu toplam 40 kaçak yakalandı.

Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan Afganistan ve İran uyruklu toplam 40 kaçak yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetçe köyü sahilinde zeytinlikler arasında bir grup kaçağın Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yaptığını tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 40 kaçak yakalandı. Olay yerinde bir de lastik bot ele geçirildi. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Ayvacıkçanakkale
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
İran, Afganistan, Yunanistan, Midilli Adası, Güncel
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