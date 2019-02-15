Çanakkale'de 40 Mülteci Yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'de, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 40 mülteci yakalandı.
Çanakkale
'de, yasadışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 40 mülteci yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Ayvacık
ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası
'na geçiş yapma hazırlığında bulunan mültecilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda, Çamkalabak köyü Kaşkaya Mevki ve Yanık Tepe mevkiinde 19 Kongo
uyruklu mülteci yakalanırken, Işıklar köyü Dörtyol
mevkiinde 21 Afganistan
uyruklu mülteci yakalandı. Mülteciler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:26 Kaynak: İHA
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