Çanakkale'de 40 öğrenci besin zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 40 öğrenci besin zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çanakkale'de 40 öğrenci besin zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Çanakkale'de özel bir yurtta kalan 40 öğrenci, besin zehirlenmesi teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

Çanakkale'de 40 öğrenci besin zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Çanakkale'de özel bir yurtta kalan 40 öğrenci, besin zehirlenmesi teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

Kent merkezinde bulunan özel kız yurdunda kalan öğrenciler, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Besin zehirlenmesi teşhisi konulan 40 öğrenci, iki hastanede tedavi altına alındı.

Öğrencilerin gözlem altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3 yaşındaki çocuğu, evinin önünde oynarken kaçırdılar
Avcılar'da otizmli genci öldüresiye döven saldırgan serbest kaldı Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Ortadoğu'nun kilit taşları kitaplaştırıldı

Son Dakika Haberleri
20:25 Heyetler arası toplantı başladı
20:24 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
20:24 - Çin'de çöken karantina otelinde ölü sayısı 18'e yükseldi
20:21 Koronavirüsle mücadele eden İtalya'da Roma sokakları boşaldı
20:20 "Hakemlerimizin yönetimleri ile ilgili açıklamalar eleştiri boyutunu aşmaktadır"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:29:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de 40 öğrenci besin zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]