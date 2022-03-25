Çanakkale'de 406 tarihi sikke ele geçirdi - Son Dakika
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Çanakkale'de 406 tarihi sikke ele geçirdi

25.03.2022 12:15
Çanakkale'de 406 tarihi sikke ele geçirdi

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 406 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 406 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç ilçesinde 2 şüphelinin elindeki tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak için alıcı aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 406 sikke ve 2 küpe ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale, Bayramiç, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 406 tarihi sikke ele geçirdi - Son Dakika


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