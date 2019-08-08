Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:04 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Ege Denizi
'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevini yürüten sahil güvenlik unsurları, İğdeliburun mevkisinden bir grubun lastik botla denize açıldığını belirledi.
"TCSG-6" Bot Komutanlığınca bölgeye düzenlenen operasyonda, kadın ve çocukların da bulunduğu 27'si Suriye
, 9'u Irak
, 4'ü Mısır, biri Filistin
uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Küçükkuyu
'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı
yerleşkesine getirilen bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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