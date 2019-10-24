Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

59 dakika önce

Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollarla geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollarla geçmek isteyen 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Körfezi üzerinde devriye gezen Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 10 erkek, 14 kadın, 19 çocuk toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Küçükkuyu limanında karaya çıkartılarak yasal işlemlere başlanıldı.

(Emrah Elmas - Bekir Erdinç/İHA)

Edremit Körfezi, Yunanistan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi iptal edildi
Hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini havaya uçurdu Vergi taslağının son hali: İki yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor Trump'ın Türkiye'ye yaptırımı kaldıracağını açıklamasıyla doların ateşi söndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:39:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]