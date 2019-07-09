Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

6 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Sivrice Burnu'ndan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 Suriye uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Sivrice Burnu'ndan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 Suriye uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında içinde kaçakların olduğu bir lastik botun Yunanistan'ın Midilli Adası'na gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot komutanlığı ekibi, sahilden 2 mil açıkta durdurdukları lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Suriye uyruklu kaçağı yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. İşlemleri yapılan kaçaklar ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:17 Kaynak: DHA
Midilli Adası, Çanakkale, Suriye, Güncel
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