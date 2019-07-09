Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sivrice Burnu'ndan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 Suriye uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:51 Kaynak: DHA
'de 41 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık
ilçesinde, Sivrice Burnu
'ndan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 41 Suriye
uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında içinde kaçakların olduğu bir lastik botun Yunanistan'ın Midilli Adası'na gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot komutanlığı ekibi, sahilden 2 mil açıkta durdurdukları lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Suriye uyruklu kaçağı yakaladı. Küçükkuyu
beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. İşlemleri yapılan kaçaklar ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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