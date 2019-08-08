Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

31 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçedeki İğdeli burun mevkii açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, durdurdukları lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Filistin, Irak ve Mısır uyruklu 41 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:20 Kaynak: DHA
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