Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE'DE 41 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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ÇANAKKALE'DE 41 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçedeki İğdeli burun mevkii açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, durdurdukları lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Filistin, Irak ve Mısır uyruklu 41 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Görüntü Döümü
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-Kaçakların sahil güvenlik botu ile limana gelmelerinden görüntü.
-Kaçakların bottan inmelerinden görüntü.
-Kaçaklar toplu halde görüntü.
Haber-Kamera Dilara ERDİNÇAYVACIK(Çanakkale), (DHA)
Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:14 Kaynak: DHA
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