Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı

49 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 41 kaçak sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 41 kaçak sahil güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah saat 07.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup kaçak olduğunu tespit etti. 'TCSG 28' bot komutanlığı'nca bölgeye düzenlenen operasyonda bottaki, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:14 Kaynak: DHA
Afganistan, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! YSK, milletvekili mührü taşıyan zarflar için kararını verdi Trabzon Araklı'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Son dakika! Binali Yıldırım Twitter'dan çağrıda bulundu: Son ana kadar sandıkları terk etmeyin Manken Tuğçe Kazaz'dan tartışma yaratan İmamoğlu paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 16:03:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]