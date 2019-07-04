Çanakkale'de 41 kaçak yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik botla denize açılan Afganistan uyruklu 41 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:57 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesine bağlı Küçükkuyu
beldesi sahilinden Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek için lastik botla denize açılan Afganistan
uyruklu 41 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 03.00 sıralarında Küçükkuyu beldesi açıklarında bir lastik botun Midilli Adası istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri, sahilden 1 mil açıkta durdurdukları lastik bot içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 kaçağı yakaladı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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