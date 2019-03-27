Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 410 Bin 125 Seçmen Oy Kullanacak

Çanakkale'de 410 Bin 125 Seçmen Oy Kullanacak

1 saat önce

Çanakkale'de 410 bin 125 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Çanakkale'de 410 Bin 125 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Çanakkale'de 410 bin 125 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

İl genelinde bin 604 sandığın kurulacağı Çanakkale'de belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri ile muhtarlar oylanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Çanakkale'de 410 bin 125 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, kentteki seçmen sayısı 30 bin 239 arttı.

Çanakkale'de kurulacak sandık sayısında da bir önceki yerel seçime göre artış oldu. 2014'teki yerel seçimlerde bin 546 olan sandık sayısı, 31 Mart 2019 seçimleri için bin 604'e yükseldi.

Çanakkale'de en fazla seçmen ve sandık ise merkez ilçede bulunuyor. 128 bin 358 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkez ilçede 422 sandık kurulacak.

Merkez ilçeden sonra ikinci sırada 271 sandık ve 69 bin 571 seçmenle Biga, üçüncü sırada da 157 sandık ve 38 bin 541 seçmenle Çan ilçeleri geliyor.
9 sandık ve 2 bin 509 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Bozcaada'da olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adıSandık sayısı Seçmen sayısı
Ayvacık 130 27 bin 58
Bayramiç 121 23 bin 995
Biga 271 69 bin 571
Bozcaada 9 2 bin 509
Çan 157 38 bin 541
Merkez 422 128 bin 358
Eceabat 29 7 bin 419
Ezine 105 24 bin 958
Gelibolu 116 32 bin 971
Gökçeada 26 6 bin 346
Lapseki 93 21 bin 957
Yenice 125 26 bin 442

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Destek Verecek Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:22:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 410 Bin 125 Seçmen Oy Kullanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]