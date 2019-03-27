Çanakkale'de 410 Bin 125 Seçmen Oy Kullanacak

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı Ayvacık 130 27 bin 58 Bayramiç 121 23 bin 995 Biga 271 69 bin 571 Bozcaada 9 2 bin 509 Çan 157 38 bin 541 Merkez 422 128 bin 358 Eceabat 29 7 bin 419 Ezine 105 24 bin 958 Gelibolu 116 32 bin 971 Gökçeada 26 6 bin 346 Lapseki 93 21 bin 957 Yenice 125 26 bin 442

Çanakkale'de 410 bin 125 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.İl genelinde bin 604 sandığın kurulacağı Çanakkale'de belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri ile muhtarlar oylanacak.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Çanakkale'de 410 bin 125 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, kentteki seçmen sayısı 30 bin 239 arttı.Çanakkale'de kurulacak sandık sayısında da bir önceki yerel seçime göre artış oldu. 2014'teki yerel seçimlerde bin 546 olan sandık sayısı, 31 Mart 2019 seçimleri için bin 604'e yükseldi.Çanakkale'de en fazla seçmen ve sandık ise merkez ilçede bulunuyor. 128 bin 358 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkez ilçede 422 sandık kurulacak.Merkez ilçeden sonra ikinci sırada 271 sandık ve 69 bin 571 seçmenle Biga, üçüncü sırada da 157 sandık ve 38 bin 541 seçmenle Çan ilçeleri geliyor.9 sandık ve 2 bin 509 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Bozcaada'da olacak.İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları: