Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'den, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'den, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 26'sı çocuk, 9'u kadın ve 7'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:28 Kaynak: DHA
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