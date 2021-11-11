Çanakkale'de 43 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, Milli Ağaçlandırma Günü'nde 43 bin fidan toprakla buluştu.

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' etkinliğinde Çanakkale'nin Gökçalı köyünde fidan dikim töreni yapıldı. Programa Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Demirci, "Şehitler yurdu Çanakkalemizde 13 ayrı lokasyonda bugün için 43 bin adet fidan dikildi. Yine bu bağlamda 2021 yıl sonuna kadar ilimizde 8 milyon 73 bin fidan toprakla buluşturulacak. Yüzde 52'si orman olan ilimizin yeşil örtüsüne katkıda bulunulacaktır. İçinde bulunduğumuz bu lokasyonda 3 bin servi, kızılçam ve mazı fidanı toprakla buluşturuldu" dedi.

Program fidan dikimiyle sona erdi.