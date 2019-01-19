Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgedeki yasa dışı geçiş faaliyetlerini önleme çalışmalarına katılan Sahil Güvenlik mobil radarı, Ayvacık ilçesinin Kadırga Burnu önlerinden denize açılan bir bot tespit etti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda 43 Afganistan uyruklu lastik bot içinde yakalandı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:50 Kaynak: AA

Ayvacık, Yunanistan, Midilli Adası, Çanakkale, Güncel
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