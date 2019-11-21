Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla seyrettiğini belirledi.

Ekipler, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmeni yakalayıp Küçükkuyu beldesine getirdi.

Yabancı uyruklular, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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