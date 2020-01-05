Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 43 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 43 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Bektaş köyü Sivrice Koyu'ndaki zeytinlik arazide aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:22 Kaynak: İHA
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