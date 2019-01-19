Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 43 Kaçak Yakalandı

Çanakkale'de 43 Kaçak Yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen Afganistan uyruklu 43 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 43 Kaçak Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen Afganistan uyruklu 43 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından saat 02.05'te Ayvacık ilçesi Kadırga burnu önlerinde lastik bot içinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye hareket eden ekipler, lastik bot içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 18'i çocuk, 10'u kadın ve 15'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 43 kaçak yakaladı. Sahil Güvenlik Botu'na alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:31 Kaynak: DHA

Midilli Adası, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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